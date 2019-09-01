تفاصيل رسالة وجهها «الملك سلمان» وولي عهده إلى الرئيس «هادي»

الخميس 26 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالة اليوم الأربعاء إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، “بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده”.

وأعرب الملك سلمان “باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب اليمن الشقيق بموفور الأمن والاستقرار”.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بالمناسبة، وعبر ولي العهد “عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب اليمن الشقيق دوام الأمن والاستقرار”.