الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية يمولان مشروع لبناء قدرات الإعلام المحلي في الصحافة الإنسانية «محمد بن سلمان» يتحدث عن «تصعيد خطير» ويناقش ترتيبات استقدام قوات أمريكية دفاعية تفاصيل الحدث الذي أغضب «الحوثيين» مساء اليوم في منزل «الشيخ الأحمر» بـ«صنعاء» فضيحة مدوية.. مسؤول أمريكي بارز يروي تفاصيل لقاءات سرية جمعته بقيادات «حوثية»ويؤكد:لقد تحدثنا مع «الحوثيين» وسنواصل ”المقدشي“ و”العرادة“ يوقدان شعلة 26 سبتمبر بحضور شعبي ورسمي رفيع بيان هام لحزب الاصلاح أعلن فيه عن ”مهمة وطنية عظيمة“ من هي الطفلة السويدية التي سخر منها ترامب؟ السعودية تعلن شروطها حول الاتفاق النووي الإيراني ... عاجل الرئيس الايراني يعلن عن ”تحالف الأمل“ ويؤكد ”أمن السعودية يتحقق من خلال انهاء حرب اليمن وليس الاستعانة بالأجانب“ قائمة مأكولات تمنع الشيخوخة!
أُوقدت شعلة الذكرى الـ57 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مساء اليوم الأربعاء في منزل الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بالعاصمة صنعاء.
ويعد إيقاد شعلة سبتمبر في منزل الأحمر تقليد سنوي، باعتبار هذا المنزل يحمل دلالات ثورية لما مثله وقدمه آل الأحمر من تضحيات جسمية في ثورة سبتمبر المجيدة.
وقد تزين منزل الراحل " عبدالله الأحمر" بأعلام الجمهورية احتفاء بهذه المناسبة العظيمة.
هذا ويحتفل اليمنيون في كافة المحافظات الجمهورية بالذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر والتي أطاحت بنظام حكم الإمامة في اليمن.