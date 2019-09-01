”المقدشي“ و”العرادة“ يوقدان شعلة 26 سبتمبر بحضور شعبي ورسمي رفيع

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أوقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، مساء اليوم الاربعاء، شعلة ثورة الـ 26 من سبتمبر في ساحة الاحتفالات بمدينة مأرب بحضور رسمي وشعبي كبير احتفاء بالذكرى الـ 57 لقيامها.

وشهد حفل ايقاد الشعلة الذي حضره محافظ ريمة اللواء محمد الحوري وقائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزير ووكلاء محافظة مأرب وعدد من القيادات العسكرية والامنية تقديم العديد من العروض الكشفية والفلكلورية.

كما تم تقديم اوبريت فني عكست عظمة ثورة 26 سبتمبر ومكانتها في قلوب اليمنيين وتمسكهم بمبادئها ومضيهم في تحقيق ما تبقى من أهدافها وفي مقدمتها القضاء على مخلفات النظام الامامي الكهنوتي وأذناب الاستعمار البغيض.

وتخلل الحفل عرضا شبابيا وكشفيا في أفواج تحمل الشعارات والأعلام الوطنية وأهداف الثورة تصاحبهم معزوفات موسيقية للأناشيد الوطنية للفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لدائرة التوجيه المعنوي.

كما شهد الحفل عرض لزهرات وبراعم مدارس المحافظة شكلت لوحات فنية للعلم الوطني وشعار الاقاليم الستة ومرور فوج يحمل سبعة وخمسين شعلة تمثل عمر الثورة اليمنية وعروض فنية من التراث المأربي و أوبريت فني ورقصات من الفلكلور الشعبي لفرقة الفنون الشعبية التي تمثل أقاليم اليمن الستة.