الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية يمولان مشروع لبناء قدرات الإعلام المحلي في الصحافة الإنسانية «محمد بن سلمان» يتحدث عن «تصعيد خطير» ويناقش ترتيبات استقدام قوات أمريكية دفاعية تفاصيل الحدث الذي أغضب «الحوثيين» مساء اليوم في منزل «الشيخ الأحمر» بـ«صنعاء» فضيحة مدوية.. مسؤول أمريكي بارز يروي تفاصيل لقاءات سرية جمعته بقيادات «حوثية»ويؤكد:لقد تحدثنا مع «الحوثيين» وسنواصل ”المقدشي“ و”العرادة“ يوقدان شعلة 26 سبتمبر بحضور شعبي ورسمي رفيع بيان هام لحزب الاصلاح أعلن فيه عن ”مهمة وطنية عظيمة“ من هي الطفلة السويدية التي سخر منها ترامب؟ السعودية تعلن شروطها حول الاتفاق النووي الإيراني ... عاجل الرئيس الايراني يعلن عن ”تحالف الأمل“ ويؤكد ”أمن السعودية يتحقق من خلال انهاء حرب اليمن وليس الاستعانة بالأجانب“ قائمة مأكولات تمنع الشيخوخة!
أوقد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، مساء اليوم الاربعاء، شعلة ثورة الـ 26 من سبتمبر في ساحة الاحتفالات بمدينة مأرب بحضور رسمي وشعبي كبير احتفاء بالذكرى الـ 57 لقيامها.
وشهد حفل ايقاد الشعلة الذي حضره محافظ ريمة اللواء محمد الحوري وقائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزير ووكلاء محافظة مأرب وعدد من القيادات العسكرية والامنية تقديم العديد من العروض الكشفية والفلكلورية.
كما تم تقديم اوبريت فني عكست عظمة ثورة 26 سبتمبر ومكانتها في قلوب اليمنيين وتمسكهم بمبادئها ومضيهم في تحقيق ما تبقى من أهدافها وفي مقدمتها القضاء على مخلفات النظام الامامي الكهنوتي وأذناب الاستعمار البغيض.
وتخلل الحفل عرضا شبابيا وكشفيا في أفواج تحمل الشعارات والأعلام الوطنية وأهداف الثورة تصاحبهم معزوفات موسيقية للأناشيد الوطنية للفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لدائرة التوجيه المعنوي.
كما شهد الحفل عرض لزهرات وبراعم مدارس المحافظة شكلت لوحات فنية للعلم الوطني وشعار الاقاليم الستة ومرور فوج يحمل سبعة وخمسين شعلة تمثل عمر الثورة اليمنية وعروض فنية من التراث المأربي و أوبريت فني ورقصات من الفلكلور الشعبي لفرقة الفنون الشعبية التي تمثل أقاليم اليمن الستة.