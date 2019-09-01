الرئيس الايراني يعلن عن ”تحالف الأمل“ ويؤكد ”أمن السعودية يتحقق من خلال انهاء حرب اليمن وليس الاستعانة بالأجانب“

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء 25 سبتمبر/أيلول، إلى تشكيل تحالف جديد يسمى تحالف "الأمل" لضمان الأمن في منطقة الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، ويكون بمشاركة دول المنطقة، وتحت مظلة أممية.

قال روحاني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، "أدعو كافة الدول المتأثرة بالتطورات في الخليج للمشاركة بتحالف الأمل، أي مبادرة هرمز للسلام".

وأضاف روحاني "هذه المبادرة تشمل مجالات التعاون المختلفة كالعمل الجماعي لتحقيق أمن الطاقة وحرية الملاحة وتدفق النفط من وإلى مضيق هرمز، وأبعد منها".

وأوضح الرئيس الإيراني "يقوم التحالف على أسس مهمة، أهمها، مبدأ عدم الاعتداء؛ وعدم التدخل في شؤون بعضنا البعض"، مشددا "المظلة الأممية مهمة لإضفاء شرعية على تحالف الأمن، أما تشكيل دول أجنبية لمثل ذلك التحالف يعد تدخلا في شؤون المنطقة".

كما دعا روحاني السعودية، اليوم الأربعاء، لوقف الحرب التي يخوضها التحالف العربي بقيادتها في اليمن كسبيل لضمان أمن المملكة.

وقال روحاني، في خطابه أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، "إذا وصلت الحرب المستعرة في اليمن إلى الحجاز فيجب البحث عن من أشعل هذه النار".

وأكد الرئيس الإيراني، إن "أمن السعودية يتحقق من خلال انهاء الحرب في اليمن، وليس الاستعانة بالأجانب".