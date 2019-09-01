آخر الاخبار

من هي الطفلة السويدية التي سخر منها ترامب؟ السعودية تعلن شروطها حول الاتفاق النووي الإيراني ... عاجل الرئيس الايراني يعلن عن ”تحالف الأمل“ ويؤكد ”أمن السعودية يتحقق من خلال انهاء حرب اليمن وليس الاستعانة بالأجانب“ قائمة مأكولات تمنع الشيخوخة! رسائل هامة ومواقف واضحة وبشارات للشعب.. نص كلمة الرئيس هادي بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر عاجل: قائد عسكري شجاع يتحدى الحوثيين ويوقد شعلة 26 سبتمبر في مشارف ”صنعاء“ ويزف البشرى (صور) الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة .. البيت الأبيض يكشف عن نص مكالمة سرية .. وتحركات للإطاحة بترامب من منصبه .. عاجل الكويت تفتح الحديث مجددا عن الخلاف المؤقت مع السعودية لوب لوغ: الإمارات تعد لحرب مدمرة في جنوب اليمن (ترجمات)

سبأفون .. أصالة وتواصل

قائمة مأكولات تمنع الشيخوخة!

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 474

وجد الباحثون بعد دراسة النظام الغذائي للمعمرين أن إطالة العمر تعتمد على تناول المنتجات التي تحتوي على مضادات للأكسدة.

وقال الخبراء، إن الشاي الأخضر يحتوي على أكبر كمية مضادات للأكسدة، وينصح بشربه كل يوم، لأنه عامل مساعد لعمليات الأيض، بحسب موقع “aif.ru”.

بالإضافة إلى ذلك يحتوي التمر على 23 نوعا من الحموض الأمينية بما في ذلك التربتوفان، المسؤول عن المزاج الجيد والصحة النفسية.

تبين أيضا أن نبق البحر مفيد جدا لاحتوائه نسبة كبيرة من فيتامين (أ)، والذي يشارك في عمليات تجديد البشرة، ومن الضروري تناول العنب البري والطماطم للحفاظ على الشباب.

كما يحتوي التوت الأزرق على المنغنيز الذي يمنع تطور الخلايا السرطانية ويقي من هشاشة العظام.

ولا تنسى منتجات الألبان الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات والكالسيوم والسيلينيوم والفلور والنحاس الضرورية لصحة البشرة والشعر.

 
إقراء أيضاً
لسعات بعوض تتسبب في وفاة 8 أشخاص
رغم قطع الإنترنت وشبكة الجوال.. هذه التطبيقات تتيح لك التواصل
اكتشاف التأثير الحقيقي للهواتف على الساعة البيولوجية للجسم
بتحديث جديد.. آبل تجفف موارد فيسبوك وغوغل
هل صمد آيفون 11 في اختبارات السقوط؟.. شاهد بنفسك
الأول من نوعه في قطر.. قطريات يخترعن روبوتا لإطفاء الحرائق
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس