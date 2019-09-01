عاجل: قائد عسكري شجاع يتحدى الحوثيين ويوقد شعلة 26 سبتمبر في مشارف ”صنعاء“ ويزف البشرى (صور)

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 3975

أوقد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محسن الخبي، شعلة العيد الـ 57 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، في أعالي جبال نهم شرقي العاصمة صنعاء، بمشاركة وحدات رمزية من قيادة المنطقة العسكرية السابعة.

وجدد اللواء الخبي، في كلمته التي ألقاها بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة سبتمبر الخالدة، العهد والولاء للقيادة السياسية والعسكرية بالسير على درب الشهداء الأحرار في ثورة 26 سبتمبر، وعلى درب القشيبي والشدادي ورفاقهم من شهداء معركة الدفاع عن الثورة والجمهورية، حتى تحرير كامل أراضي الجمهورية اليمنية من المليشيا الانقلابية وإرهابها وتحقيق كامل أهداف الثورة.

وقال "إن ذكرى ثورة سبتمبر الخالدة هي لحظة تحرر الأمة اليمنية من العبودية، وإرساء مداميك المواطنة المتساوية، وكان أبرز أهدافها السامية إقامة حكم جمهوري عادل، وبناء جيش وطني قوي يحمي الوطن ومكتسبات الثورة، كما إنها مرحلة فارقة في تاريخ اليمن بالتحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما".

كما هنأ اللواء الخبّي، أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة وفي كل الجبهات والميادين، وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة.. مؤكداً لأبناء الشعب اليمني أن ساعة خلاصهم من ظلم المليشيات الحوثية الكهنوتية قد اقتربت على يد أبطال القوات المسلحة وستطوى صفحتها المظلمة إلى الأبد.