الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة ..

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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أعلن الديوان الملكي السعودي، الأربعاء، وفاة الأميرة "شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود".

وقال الديوان في بيان له: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو، الأميرة شروق" وقد تم الصلاة عليها اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".