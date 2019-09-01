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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة ..

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب
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أعلن الديوان الملكي السعودي، الأربعاء، وفاة الأميرة "شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود".

وقال الديوان في بيان له: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو، الأميرة شروق" وقد تم الصلاة عليها اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

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