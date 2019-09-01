الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة ..

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أعلن الديوان الملكي السعودي، الأربعاء، وفاة الأميرة "شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود".
وقال الديوان في بيان له: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو، الأميرة شروق" وقد تم الصلاة عليها اليوم في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".