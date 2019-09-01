الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة .. البيت الأبيض يكشف عن نص مكالمة سرية .. وتحركات للإطاحة بترامب من منصبه .. عاجل الكويت تفتح الحديث مجددا عن الخلاف المؤقت مع السعودية لوب لوغ: الإمارات تعد لحرب مدمرة في جنوب اليمن (ترجمات) وزير الدفاع المصري يستدعي عدد من كبار ضباط الجيش المصري.. عاجل روسيا تزف خبرا سارا لطلاب اليمن .. وتعلن رفع عدد المنح الدراسية تقرير استخباراتي أمريكي يكشف مصير ”انقلاب عدن“ ومستقبل التحالف ”السعودي ـ الاماراتي“ ومكاسب الحوثي ماذا قال الفريق علي محسن في برقية رفعها للمشير هادي بمناسبة حدث عظيم؟ برقية عسكرية صارمة من الفريقان «المقدشي والنخعي» الى المشير «هادي» .. نصها رئيس تونس «المحتمل» في السجن
وافقت روسيا اليوم على زيادة عشر منح جديدة لليمنيين ابتداءً من بداية العام القادم إضافة لما هو معتمد حالياً، جاء هذا خلال بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، مع السفيرالروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، أوجه التعاون بين اليمن وروسيا بمجال التعليم العالي وسبل تعزيزها، وتجديد اتفاقية التعاون وزيادة منح التبادل الثقافي.
وتطرق اللقاء إلى إمكانية زيارة وزير التعليم العالي ووفد من الجامعات اليمنية بالمناطق المحررة إلى عدد من الجامعات الروسية التخصصية، وكذا التطرق إلى عدد من القضايا التي تخص الطلاب اليمنيين بالجامعات الروسية.
وأشاد الوزير باسلامة، بالدعم المقدم من الجانب الروسي لليمن من خلال توفير عدد من المنح الدراسية بعدد من المجالات المختلفة سنوياً، وذلك في إطار التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين .. آملاً زيادة عدد المنح المقدمة لاستفادة الطلاب اليمنيين منها.
من جانبه أكد السفير الروسي، اعتماد بلاده زيادة عشر منح جديدة ابتداءً من بداية العام القادم إضافة لما هو معتمد حالياً، وجدد تأكيد دعم بلاده للحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .. معرباً عن أمله بإيقاف الحرب وإحلال السلام الدائم والشامل المبني على مرجعيات الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء معاناة اليمن واليمنيين.