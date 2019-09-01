روسيا تزف خبرا سارا لطلاب اليمن .. وتعلن رفع عدد المنح الدراسية

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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وافقت روسيا اليوم على زيادة عشر منح جديدة لليمنيين ابتداءً من بداية العام القادم إضافة لما هو معتمد حالياً، جاء هذا خلال بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، مع السفيرالروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، أوجه التعاون بين اليمن وروسيا بمجال التعليم العالي وسبل تعزيزها، وتجديد اتفاقية التعاون وزيادة منح التبادل الثقافي.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية زيارة وزير التعليم العالي ووفد من الجامعات اليمنية بالمناطق المحررة إلى عدد من الجامعات الروسية التخصصية، وكذا التطرق إلى عدد من القضايا التي تخص الطلاب اليمنيين بالجامعات الروسية.

وأشاد الوزير باسلامة، بالدعم المقدم من الجانب الروسي لليمن من خلال توفير عدد من المنح الدراسية بعدد من المجالات المختلفة سنوياً، وذلك في إطار التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين .. آملاً زيادة عدد المنح المقدمة لاستفادة الطلاب اليمنيين منها.

من جانبه أكد السفير الروسي، اعتماد بلاده زيادة عشر منح جديدة ابتداءً من بداية العام القادم إضافة لما هو معتمد حالياً، وجدد تأكيد دعم بلاده للحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .. معرباً عن أمله بإيقاف الحرب وإحلال السلام الدائم والشامل المبني على مرجعيات الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وإنهاء معاناة اليمن واليمنيين.