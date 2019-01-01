برقية عسكرية صارمة من الفريقان «المقدشي والنخعي» الى المشير «هادي» .. نصها

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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رفع وزير الدفاع الفريق الركن محمـد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة الى الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة العيد الوطني الـ 57 لعيد ثورة 26 سبتمبر الخالدة .

مأرب برس ينشر نصها :

فخامة المشير الركن / عبد ربه منصور هادي

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسعدنا ويشرفنا ان نرفع لفخامتكم باسم كافة منتسبي القوات المسلحة أطيب التحايا والأمنيات وأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الـ57 لثورة 26سبتمبر الخالدة .. متمنين من الله العلي القدير لفخامتكم موفور الصحة والعافية والتوفيق والنجاح في مهامكم الكبيرة والنهوض بمسئولياتكم الوطنية العظيمة في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن والظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الأبي الذي يحتفل اليوم بأعظم مناسبة من تاريخه الحديث والمعاصر الذي صنعه الأبطال في يوم الـ26من سبتمبر 1962م يوم الثورة المجيدة التي سطرها الشرفاء والأحرار من جميع أبناء الوطن لإسقاط النظام الإمامي الكهنوتي وإنهاء عقود من الظلم والاستبداد والتأسيس لنظام جمهوري مشرق يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة.

ولقد كانت تلك الثورة السبتمبرية تتويجاً لنضالات وتضحيات أولئك الرجال الذين صنعوا البدايات الثورية التحررية الأولى في عامي 48، 55 م لاقتلاع جذور الإمامة والتخلف في شمال الوطن وتهيئة الظروف لتحرير شعبنا من الإستعمار في جنوبه لتكتمل الأهداف ويتحقق النصر في ال14من أكتوبر العظيم حيث جسد الأبطال بدمائهم الزكية وعزائمهم الصلبة أروع معاني الوفاء والإخاء والتعاون والتعاضد والولاء للوطن والهوية.

فخامة الرئيس القائد

نحتفل بهذه المناسبة الغالية وشعبنا يقف بثبات تحت قيادتكم الحكيمة ويخوض معركة الدفاع عن ثورته وجمهوريته ضد مشاريع الماضي البغيض والخراب والفوضى وأحلام العودة للإمامة والاستعباد وأوهام العودة للشمولية والاستعمار، ويصطف جميع الشرفاء والأحرار تحت راية القيادة الشرعية والمؤسسات الدستورية لصد كل المؤامرات الرامية للعبث بأمن واستقرار الوطن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه والتصدي لكل محاولات الإنقلاب على المكتسبات والقفز على التضحيات والتمرد على الثوابت الوطنية وإفشال مساعي التقسيم والتقزيم ومخططات التمزيق والتفريق.

وتحل هذه المناسبة وشعبنا أكثر تماسكاً وتمسكاً وإصراراً على المضي نحو تحقيق كامل الأهداف وحماية وحفظ المكتسبات والانطلاق نحو آفاق التطور والازدهار والتأسيس لمستقبل آمن ومزدهر.

فخامة الرئيس القائد

يعيش شعبنا هذه الذكرى الغالية وأبطال قواتنا المسلحة قابضون على الزناد يسطرون البطولات ويصنعون الإنتصارات في سبيل استكمال تحرير كل شبر من الوطن ودحر المليشيات الحوثية ومليشيا الانقلاب والتمرد، ومحاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة والممارسات الفوضوية العابثة. وإن مؤسسة الوطن الدفاعية باتت اليوم أكثر قوة وقدرة للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية وتنفيذ المهام الموكلة اليها في أي زمان ومكان.

ونؤكد بأن هذه المؤسسة ستظل كما عهد تموها القوة الضاربة ضد الأعداء تذود عن سيادة الوطن وتحمي مكاسبه وتحرس سلامته وتصون وحدته بكل غالي ونفيس.

نهنئ فخامتكم مرةً أخرى بهذه المناسبة، مجددين العهد لفخامتكم ولشعبنا بأننا لن نفرط أبداً بمصالح الوطن العليا وسنواصل المضي قدماً في ظل قيادتكم الرشيدة نحو تحقيق الأهداف وتلبية الطموحات والآمال المنشودة، شاكرين ومقدرين جهود الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وتضحياتهم المبذولة إلى جانب شعبنا وجيشنا في هذه المعركة المصيرية المشتركة.

(المجد للوطن.. الشموخ للشعب وقواته المسلحة.. الحرية للأسرى والمختطفين.. الخلود للشهداء الأبرار والشفاء للجرحى والمعاقين).