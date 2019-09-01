رئيس تونس «المحتمل» في السجن

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قال مصدر تونسي قضائي الأربعاء أن محكمة الاستئناف لم تنظر في طلب الافراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس.
وأوضح مصدر في محكمة الاستئناف، بحسب أفادت وكالة الأنباء التونسية الأربعاء، أن المحكمة لم تنظر في قضية القروي، لأن القضاة بجميع أسلاكهم في إضراب عام، ولم ينظروا بالتالي في أي قضية.
وكان من المنتظر أن تبت دائرة الاتهام بمحكمة الاستنئاف في مطلب الإفراج المؤقت عن القروي، غير أن الهياكل القضائية في تونس دعت الخميس الماضي، إلى الدخول في إضراب يتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري.
وحل القروي في المركز الثاني في الجولة الاولى من الانتخابات التونسية وسيتنافس مع المرشح المستقل قيس سعيد الذي تغلب على منافسية وحصد اعلى نسبة تصويت.