أردوغان يهاجم إسرائيل من على منصة الأمم المتحدة ويصفها بـ «الدولة الفاشية»

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هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الثلاثاء خلال كلمة له أمام الجمعة حالعام للأمم المتحدة في دورتها الـ 74 إسرائيل واصفها إياها بـ "الدولة الفاشية في العالم" .
وخصص أردوغان جزءاً كبيراً من حديثه عن القضية الفلسطينية، حيث أظهر أمام زعماء العالم وممثليه من على منصة الأمم المتحدةخارطة توضح انكماش دولة فلسطينية مستقبلية على مر السنين، مقسمة إلى أربع مراحل: توزيع الأراضي اليهودية والعربية في عام 1947، وخطة تقسيم الأمم المتحدة، والحدود الإسرائيلية بين عامي 1948 و1967، والوضع الحالي.
وأكد أن إسرائيل لم تشبع بعد، وتواصل سلب الأراضي الفلسطينية، وأضاف "إن إسرائيل تريد أخذ كل الباقي" .
وتساءل "أين تبدأ أراضي إسرائيل وتنتهي؟ أين إسرائيل في عام 1947 وأين إسرائيل اليوم؟".
وأشار "اليوم أصبحت فلسطين معدومة، تكاد تكون غير موجودة"، مشددا على وجوب أن "تكون دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها شرقي القدس".
ولفت أردوغان إلى إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي للسيدة الفلسطينية (نايفة كعابنة)، على حاجز قلنديا قبل أيام، على الرغم من إمكانية السيطرة عليها، واصفاً عملية القتل بـ "طريقة دنيئة وحقارة"، مشيرا إلى أنه رغم ذلك "لم نجد تحركا للضمير العالمي، رغم أننا أمام واقعة مظلمة".
وإنتقد الرئيس التركي الأمم المتحدة قائلاً: "الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا يطبقان القرارات المتعلقة بإسرائيل، إذا ما الفائدة من الأمم المتحدة؟ إذا لم نكن مؤثرين عبر قراراتنا التي نتخذها فأين ستتجلى العدالة ؟