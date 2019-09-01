ارامكو تفجر مفاجئة عبر عدد من البنوك الأجنبية.. بمليار دولار... عاجل

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - رويترز

عدد القراءات 813

قال مصدران مطلعان إن أرامكو السعودية طلبت من بنوك تقديم مقترحات لقرض تمويل مشروع بقيمة تزيد عن مليار دولار.

وقال أحد المصدرين إن طلب شركة النفط المملوكة للحكومة لمقترحات أُرسل هذا الأسبوع. إعلان وقال المصدران إنه لم يتضح على الفور من طلب المقترحات الطبيعة المحددة للمشاريع التي ستُستخدم فيها تلك الأموال.

وأُرسل الطلب إلى البنوك بعد بضعة أيام من الهجوم في 14 سبتمبر أيلول على منشأتين كبيرتين مما سبب اندلاع حرائق وأضرار أدت إلى انخفاض إنتاج النفط من أكبر مصدر للخام في العالم بواقع النصف، عبر وقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا.