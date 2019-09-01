ارامكو تفجر مفاجئة عبر عدد من البنوك الأجنبية.. بمليار دولار... عاجل لسعات بعوض تتسبب في وفاة 8 أشخاص جبهات الحوثي تتهاوى.. المليشيات تطرد ضباط الأمن بن سلمان يبحث مع غريفيث ملف التهدئة في الحديدة تحرير مواطن سعودي من قبضة ميليشيات الحوثي شوارع صنعاء شبه خالية ..محطات الوقود تغلق ابوابها والازمة تخنق السكان بدء اول الإجراءات لعزل ترامب.. هذا ماسيحصل ابتهاجاً بقدوم الأعياد الوطنية..فرق الموسيقى العسكرية تجوب شوارع «مأرب» سقوط 3 صواريخ باليستية في صعدة أطلقتها الميليشيات السلطات الأمنية «السعودية» تعلن تحرير أحد مواطنيها من سجون مليشيات «الحوثي»
قال مصدران مطلعان إن أرامكو السعودية طلبت من بنوك تقديم مقترحات لقرض تمويل مشروع بقيمة تزيد عن مليار دولار.
وقال أحد المصدرين إن طلب شركة النفط المملوكة للحكومة لمقترحات أُرسل هذا الأسبوع. إعلان وقال المصدران إنه لم يتضح على الفور من طلب المقترحات الطبيعة المحددة للمشاريع التي ستُستخدم فيها تلك الأموال.
وأُرسل الطلب إلى البنوك بعد بضعة أيام من الهجوم في 14 سبتمبر أيلول على منشأتين كبيرتين مما سبب اندلاع حرائق وأضرار أدت إلى انخفاض إنتاج النفط من أكبر مصدر للخام في العالم بواقع النصف، عبر وقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميا.