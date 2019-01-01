لسعات بعوض تتسبب في وفاة 8 أشخاص

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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سجلت الولايات الوتحدة الأمريكية، بداية من الهشر الجاري، وفاة 8 أشخاص بسبب مرض نادر ينتقل عن طريق البعوض، وكان آخرها وفاة شخص بمرض "التهاب الدماغ الخيلي الشرقي" في ولاية ماساتشوستس.

ذكرت وسائل إعلام محلية أن إدارة الصحة العامة بالولاية، قالت، الإثنين، إن الضحية من بين الحالات العشر البشرية المؤكدة للمرض التي تم الإبلاغ عنها سابقًا في ولاية ماساتشوستس.

وقالت مفوضة الصحة العامة في ماساتشوستس مونيكا بهرل في بيان صحفي "نواصل التأكيد على ضرورة حماية الناس لأنفسهم من لسعات البعوض...من الضروري للغاية أن يتخذ الناس خطوات الوقائية اللازمة لتجنب التعرض للدغة البعوض."

وتم الإبلاغ عن وفاة أحد سكان كونيتيكت الذي أصيب بالمرض يوم الجمعة، وقال رينيه كولمان ميتشل من وزارة الصحة العامة بالولاية إن الضحية كان من بين شخصين ثبتت إصابتهم بالمرض على مستوى الولاية.

وقال كولمان ميتشل في بيان صحفي "تحديد هوية اثنين من سكان كونيتيكت أصيبوا بمرض غلتهاب الدماغ الخيلي أحدهما وافته المنية ، يؤكد على خطورة هذه العدوى".