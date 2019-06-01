جبهات الحوثي تتهاوى.. المليشيات تطرد ضباط الأمن بن سلمان يبحث مع غريفيث ملف التهدئة في الحديدة تحرير مواطن سعودي من قبضة ميليشيات الحوثي شوارع صنعاء شبه خالية ..محطات الوقود تغلق ابوابها والازمة تخنق السكان بدء اول الإجراءات لعزل ترامب.. هذا ماسيحصل ابتهاجاً بقدوم الأعياد الوطنية..فرق الموسيقى العسكرية تجوب شوارع «مأرب» سقوط 3 صواريخ باليستية في صعدة أطلقتها الميليشيات السلطات الأمنية «السعودية» تعلن تحرير أحد مواطنيها من سجون مليشيات «الحوثي» الديمقراطيون يقررون إطلاق المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس الأمريكي أمير قطر يصارح العالم بموقفه من الوحدة اليمنية والقضية الجنوبية
أكدت مصادر أمنية يمنية في في العاصمة صنعاء، أن ميليشيا الحوثي طردت 90 ضابطاً من قوات الأمن العام العاملين في مختلف الإدارات الأمنية وأقسام الشرطة، لرفضهم الانخراط في الجبهات.
وكشفت المصادر، وفق صحيفة عكاظ، أن الضباط الذين جرى الاستغناء عنهم وهم معينون منذ عهدي الرئيسين علي صالح وعبدربه منصور هادي، استبدلوا بعناصر حوثية لا علاقة لها بالعمل الأمني.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات حاولت في الفترة الماضية الضغط على الضباط والأفراد للذهاب إلى الجبهات لكنهم رفضوا فكان عقابهم الطرد، وحذرت من خطورة تدمير المؤسسات الأمنية وانعكاساتها على مصالح وأمن المواطن.
وأضافت أن الميليشيات تعيش حالة رعب ووجهت اتهامات للضباط بالعمالة والفساد، مهددة باختطافهم في حال أصدروا أي بيانات أو قاموا بأي تحركات.
وقالت إن عدد الضباط والجنود الذين جرى إقصاؤهم من مختلف الإدارات الأمنية في وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات بلغ أكثر من 300 ضابط بينهم ضباط كبار في الاستخبارات رفضوا إعلان الولاء لزعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي.