جبهات الحوثي تتهاوى.. المليشيات تطرد ضباط الأمن بن سلمان يبحث مع غريفيث ملف التهدئة في الحديدة تحرير مواطن سعودي من قبضة ميليشيات الحوثي شوارع صنعاء شبه خالية ..محطات الوقود تغلق ابوابها والازمة تخنق السكان بدء اول الإجراءات لعزل ترامب.. هذا ماسيحصل ابتهاجاً بقدوم الأعياد الوطنية..فرق الموسيقى العسكرية تجوب شوارع «مأرب» سقوط 3 صواريخ باليستية في صعدة أطلقتها الميليشيات السلطات الأمنية «السعودية» تعلن تحرير أحد مواطنيها من سجون مليشيات «الحوثي» الديمقراطيون يقررون إطلاق المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس الأمريكي أمير قطر يصارح العالم بموقفه من الوحدة اليمنية والقضية الجنوبية
ناقش مارتن غريفيث، المبعوث الأممي الخاص لليمن، التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية مع الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، وكيفية الحفاظ على الزخم الحالي لمساعدة اليمن.
وقال غريفيث، على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «خلال اجتماعي بالأمير خالد بن سلمان، في جدة، اليوم (أمس)، ناقشنا التطورات الأخيرة، بما في ذلك التقدم المحرز على صعيد التهدئة، والحديدة، والعملية السياسية، وتبادلنا الأفكار البناءة حول كيفية الحفاظ على الزخم الحالي، ومساعدة اليمن على التقدم».