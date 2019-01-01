بن سلمان يبحث مع غريفيث ملف التهدئة في الحديدة  

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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ناقش مارتن غريفيث، المبعوث الأممي الخاص لليمن، التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية مع الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، وكيفية الحفاظ على الزخم الحالي لمساعدة اليمن.

وقال غريفيث، على حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «خلال اجتماعي بالأمير خالد بن سلمان، في جدة، اليوم (أمس)، ناقشنا التطورات الأخيرة، بما في ذلك التقدم المحرز على صعيد التهدئة، والحديدة، والعملية السياسية، وتبادلنا الأفكار البناءة حول كيفية الحفاظ على الزخم الحالي، ومساعدة اليمن على التقدم».