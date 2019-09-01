تحرير مواطن سعودي من قبضة ميليشيات الحوثي

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قال التلفزيون السعودي، مساء امس الثلاثاء، إن الأمن السعودي نجح بتحرير المواطن ناصرالذروي، الذي كان أسيرًا في سجون الحوثيين، منذ 4 سنوات.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أسرة الذروياستلمت ابنها المحرر مباشرة بعد وصوله إلى مطار جدة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل ومواقع إخبارية صورا للأسير الذروي وهو ينزل من طائرة سعودية في مطار جدة، وصورا لاستقباله من طرف عائلته.

يشار إلى ناصر الذروي يبلغ من العمر ٤٧ عاماً وهو متقاعد من العمل بعد أن خدم في العسكرية نحو ٢٧ عاماً، وهو من أهالي محافظة صبيا جنوب غرب السعودية.

واعتقل الذروي في اليمن مع بداية عاصفة الحزم عندما كان في رحلة لعلاج مرض السكري، وبعد اعتقاله من قبل الميليشيا فشل الصليب الأحمر الدولي في إطلاق سراحه، حسب رواية أسرته للعربية نت.

وكشفت أسرته أن اتصالاً ورد قبل أسبوعين من المختطف ناصر الذروي لعائلته يفيد فيه أنه بخير، ويطلب منهم الدعاء، حيث جاء هذا الاتصال بعد انقطاع دام عشرة أشهر عن آخر مكالمة لعائلته.

وذكرت أسرة الذروي أنه تعرض للتعذيب في سجون مليشيا الحوثي وكانت حالته الصحية بدأت بالتدهور.