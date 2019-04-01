شوارع صنعاء شبه خالية ..محطات الوقود تغلق ابوابها والازمة تخنق السكان

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

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شهد العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثي ، أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ بضعة أيام، وحتى اليوم الأربعاء.

وقال شهود عيان لـ"مأرب برس" إن طوابير طويلة من السيارات والدرجات النارية تقف أمام محطات البنزين

وأغلقت معظم محطات تعبئة المشتقات النفطية أبوابها منذ أسبوع تقريبا، فيما اقتصر توزيع المشتقات النفطية على بعض المحطات التي تقررها شركة النفط الخاضعة لميلشيات الحوثي.

وبحسب سكان محليون تحدثوا لـ"مأرب برس" فقد تكدس مئات الركاب على جوانب طرقات العاصمة صنعاء، وسط خلو هذه الشوارع من المركبات.

قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي الانقلابية تحتجز أكثر من “20 قاطرة” نفط في منطقة الصباحة غربي العاصمة صنعاء.

وأضافت إن ميليشيات الحوثي الانقلابية تحتجز نحو عشرين قاطرة محملة بالوقود في منشأة الصباحة التابعة لشركة النفط اليمنية الخاضعة للميليشيا بصنعاء وتمنعها من دخول العاصمة منذ بضعة أيام.

وارتفعت اسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء بصنعاء إلى ثلاثة اضعاف حيث وصلت قيمة الدبة البترول (20 لتراً) 25 ألف ريال يمني، والديزل وصل إلى 26 ألف ريال ،بدلاً من (7300 ريال) في محطات التعبئة