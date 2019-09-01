ابتهاجاً بقدوم الأعياد الوطنية..فرق الموسيقى العسكرية تجوب شوارع «مأرب»

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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جابت الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء عددا من شوارع عاصمة محافظة مأرب، ومعها الفرق الكشفية من البنين والبنات من مدارس المحافظة، مقدمة عروضا فنية وشبابية كشفية في إطار الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها السلطة المحلية بالمحافظة بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر الخالدة ضد النظام الامامي المستبد والذكرى الـ 56 لثورة 14 اكتوبر المجيدة ضد الإحتلال البريطاني البغيض.

وانطلقت الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية من شارع صنعاء في عرض بهيج وهي تحمل الأعلام الوطنية وتعزف المقطوعات الغنائية والإنشادية الوطنية والفرائحية التي ألهبت مشاعر المواطنين الذين اصطفوا على جوانب شوارع صنعاء، والشارع العام للمحافظة، وجولة الجامعة ، وشارع الأربعين وصولاً إلى جامعة إقليم سبأ، معربين عن ارتياحهم لهذا العرض الكرنفالي الذي يعكس مدى التلاحم بين القوات المسلحة والأمن والمجتمع.

وكان في استقبال الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية في محطتها الأخيرة في جامعة إقليم سبأ وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ورئيس الجامعة الدكتور محمد حمود القدسي، ورئيس دائرة التوجيه المعنوي العميد أحمد الأشول، ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان، والذين أكدوا على أهمية الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر 1962م والعظمة التي تحتلها هذه المناسبة في قلب كل يمني، كون هذه الثورة جاءت من أجل إحياء الإنسان اليمني وكرامته وإزاحة نظام سلالي إمامي ظالم جثم لعقود على صدر اليمنيين وعمق فيهم الجهل والفقر والأمراض والتخلف.

ونوهوا إلى أن مشروع الإمامة السلالي الجديد الذي عاد ليطل برأسه حالياً من خلال مليشيا الحوثي الانقلابية والتي تحاول طمس كل إنجازات ثورة سبتمبر والانتقام من الشعب اليمني وإعادته إلى الذلة والمهانة وسلبه أمواله وقراراته وإدخاله في ظلمات الجهل والفقر بأساليبها الوحشية والقمعية التي تمارسها ضد اليمنيين، جميعها عززت من عظمة ثورة 26 سبتمبر وقيم أهدافها السامية لدى المواطنين، وحفزت في نفوسهم العزيمة في استمرار النضال من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والجمهورية وثورة 26 سبتمبر التي وجدت لتبقى.

وتزينت شوارع مدينة مأرب بالعلم الجمهوري وشعارات ثورة السادس والعشرون من سبتمبر وصور الرئيس هادي.