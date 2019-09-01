سقوط 3 صواريخ باليستية في صعدة أطلقتها الميليشيات

الأربعاء 25 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن سقوط ثلاثة صواريخ باليستية في محافظة صعدة اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة عمران مديرية حرف سفيان، باستخدام الأعيان المدنية.

وقد أصدر التحالف بيانا بعد ظهر أمس، معلنا عن سقوط الصاروخ الأول في صعدة، تلا ذلك بيان ثان أصدره التحالف عن سقوط الصاروخين مساء أمس في صعدة بعد إطلاقهما من محافظة عمران.

وأفاد العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، باستمرار الميليشيا الحوثية انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.