ابتهاجاً بقدوم الأعياد الوطنية..فرق الموسيقى العسكرية تجوب شوارع «مأرب» سقوط 3 صواريخ باليستية في صعدة أطلقتها الميليشيات السلطات الأمنية «السعودية» تعلن تحرير أحد مواطنيها من سجون مليشيات «الحوثي» الديمقراطيون يقررون إطلاق المرحلة الأولى من إجراءات عزل الرئيس الأمريكي أمير قطر يصارح العالم بموقفه من الوحدة اليمنية والقضية الجنوبية نجل الرئيس الشهيد «ابراهيم الحمدي» يحصد درجة الماجستير بإمتياز في مجال إدارة الأعمال من مملكة هولندا الجبير: مليشيات الحوثي نقضت كل الاتفاقيات التي وقعت عليها أقوى تصريح للرئيس أردوغان وأخطر طلب حول امتلاك القوة النووية.. أمام كل رؤساء العالم نجل الشيخ سلمان العودة يكشف تفاصيل جديدة حول محاكمة والده ويتحدث عن خير وفرج إمام المسجد النبوي ينقل للمستشفى في وضع صحي حرج
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن سقوط ثلاثة صواريخ باليستية في محافظة صعدة اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة عمران مديرية حرف سفيان، باستخدام الأعيان المدنية.
وقد أصدر التحالف بيانا بعد ظهر أمس، معلنا عن سقوط الصاروخ الأول في صعدة، تلا ذلك بيان ثان أصدره التحالف عن سقوط الصاروخين مساء أمس في صعدة بعد إطلاقهما من محافظة عمران.
وأفاد العقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، باستمرار الميليشيا الحوثية انتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.