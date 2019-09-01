السلطات الأمنية «السعودية» تعلن تحرير أحد مواطنيها من سجون مليشيات «الحوثي»

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اعلنت السلطات الأمنية السعودية اليوم الثلاثاء عن نجاحها في تحرير مواطن يدعى ناصر الذروي من سجون "مليشيات الحوثي الانقلابية"، بعد احتجازه لأكثر من أربعة أعوام.
واستقبلت أسرة المواطن ناصر الذروي ابنها المحتجز بعد عودته في مطار جدة الدولي، بحسب موقع صحيفة "المواطن" السعودية.
ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى عن كيفية تحرير الذروي وعن تأريخ عملية تحريره.
وذكرت تقارير سابقة أن الذروي اختُطف من الحدود السعودية مع بداية الحرب مع الحوثيين.