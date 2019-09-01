أمير قطر يصارح العالم بموقفه من الوحدة اليمنية والقضية الجنوبية نجل الرئيس الشهيد «ابراهيم الحمدي» يحصد درجة الماجستير بإمتياز في مجال إدارة الأعمال من مملكة هولندا الجبير: مليشيات الحوثي نقضت كل الاتفاقيات التي وقعت عليها أقوى تصريح للرئيس أردوغان وأخطر طلب حول امتلاك القوة النووية.. أمام كل رؤساء العالم نجل الشيخ سلمان العودة يكشف تفاصيل جديدة حول محاكمة والده ويتحدث عن خير وفرج إمام المسجد النبوي ينقل للمستشفى في وضع صحي حرج حركة النهضة تفاجئ التونسيين والمراقبين وتعلن دعمها مرشح رئاسي جديد العاهل السعودي يُعد مرسومًا ملكيًا هامًا الوزير «الجبواني»يبحث مع مسؤول «عماني» مستجدات الأحداث في «اليمن» رغم قطع الإنترنت وشبكة الجوال.. هذه التطبيقات تتيح لك التواصل
حصل الباحث اليمني ذي يزن إبراهيم الحمدي- نجل الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي-اليوم الثلاثاء على درجة الماجستير بأمتياز في مجال إدارة الأعمال من اكاديمية ماسترخت بمملكة هولندا الصديقة عن رسالته الموسومه«تأثير عدم الاستقرار المالي على التخطيط الاستراتيجي للبنوك في الجمهورية اليمنية»
وقد اشاد المشرفين على الرساله بمضامين البحث الاكاديمي وطالبو بتعميمه وطباعته لانه يعتبر إضافة علمية في مجال ادارة الأعمال
وتمت المناقشه لرسالة الماجستير بحضور الدكتور المشرف: آد فان موريك
وتركز رساله الماجستير على دراسة تأثير عدم الاستقرار المالي بسبب ظروف الحرب وتأثيرات عدم الاستقرار على التخطيط الاستراتيجي للبنوك في الجمهورية اليمنية.
وهدفت الرساله بشكل رئيسي الى استكشاف استراتيجيات البنوك في القطاع المصرفي في اليمن خلال فترة الحرب، حيث ان الدراسات فيما يتعلق بهذا المجال محدودة للغاية.
وتتلخص أهمية الرسالة وفوائدها العلمية في اكتشاف كيفية إدارة الازمات من قبل القطاع البنكي في الجمهورية اليمنية والتي قد تساعد المصارف في اليمن من الاستفادة من خبرات بعضها البعض وكذلك قد تساعد القطاعات المصرفية في بعض الدول الإقليمية والعالمية والتي تعاني من أوضاع مالية مشابهة لليمن بسبب الحروب وعدم الاستقرار للاستفادة من خبرات البنوك اليمنية في إدارة الازمات والاستراتيجيات المُطبقة