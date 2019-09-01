نجل الرئيس الشهيد «ابراهيم الحمدي» يحصد درجة الماجستير بإمتياز في مجال إدارة الأعمال من مملكة هولندا

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حصل الباحث اليمني ذي يزن إبراهيم الحمدي- نجل الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي-اليوم الثلاثاء على درجة الماجستير بأمتياز في مجال إدارة الأعمال من اكاديمية ماسترخت بمملكة هولندا الصديقة عن رسالته الموسومه«تأثير عدم الاستقرار المالي على التخطيط الاستراتيجي للبنوك في الجمهورية اليمنية»

وقد اشاد المشرفين على الرساله بمضامين البحث الاكاديمي وطالبو بتعميمه وطباعته لانه يعتبر إضافة علمية في مجال ادارة الأعمال

وتمت المناقشه لرسالة الماجستير بحضور الدكتور المشرف: آد فان موريك

وتركز رساله الماجستير على دراسة تأثير عدم الاستقرار المالي بسبب ظروف الحرب وتأثيرات عدم الاستقرار على التخطيط الاستراتيجي للبنوك في الجمهورية اليمنية.

وهدفت الرساله بشكل رئيسي الى استكشاف استراتيجيات البنوك في القطاع المصرفي في اليمن خلال فترة الحرب، حيث ان الدراسات فيما يتعلق بهذا المجال محدودة للغاية.

وتتلخص أهمية الرسالة وفوائدها العلمية في اكتشاف كيفية إدارة الازمات من قبل القطاع البنكي في الجمهورية اليمنية والتي قد تساعد المصارف في اليمن من الاستفادة من خبرات بعضها البعض وكذلك قد تساعد القطاعات المصرفية في بعض الدول الإقليمية والعالمية والتي تعاني من أوضاع مالية مشابهة لليمن بسبب الحروب وعدم الاستقرار للاستفادة من خبرات البنوك اليمنية في إدارة الازمات والاستراتيجيات المُطبقة