الجبير: مليشيات الحوثي نقضت كل الاتفاقيات التي وقعت عليها

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستدرس جميع الخيارات للرد على إيران بعد انتهاء التحقيق في هجوم أرامكو.

وأضاف الجبير في جلسة حوارية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، أنه وفق التحقيقات الأولية حول مصدر إطلاق الصواريخ على معملي "أرامكو"، تأكدنا أن المصدر إيران.

وقال الوزير السعودي: "نعمل على موقف دبلوماسي للرد على إيران"، مؤكدا بضرورة إنهاء السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة.

وأوضح أن إيران قدمت الصواريخ الباليستية لميليشيا حزب الله والحوثي، منوها بأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص إيران شامل.

وتابع: "ميليشيا الحوثي أطلقت مئات الصواريخ على المملكة، وتعرقل وصول المساعدات إلى اليمن، ونقضت كل الاتفاقيات التي وقعت عليها".

وأشار إلى أنه يتم العمل عن كثب مع واشنطن بشأن الملف الإيراني، موضحا أنه الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأمريكية.

ونوه بأن إيران تسعى لرفع العقوبات وبعدها المناورة، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي مع إيران ضعيف ويجب تعديله.