أقوى تصريح للرئيس أردوغان وأخطر طلب حول امتلاك القوة النووية.. أمام كل رؤساء العالم نجل الشيخ سلمان العودة يكشف تفاصيل جديدة حول محاكمة والده ويتحدث عن خير وفرج إمام المسجد النبوي ينقل للمستشفى في وضع صحي حرج حركة النهضة تفاجئ التونسيين والمراقبين وتعلن دعمها مرشح رئاسي جديد العاهل السعودي يُعد مرسومًا ملكيًا هامًا الوزير «الجبواني»يبحث مع مسؤول «عماني» مستجدات الأحداث في «اليمن» رغم قطع الإنترنت وشبكة الجوال.. هذه التطبيقات تتيح لك التواصل ما الصفات التي يرثها الطفل عن والدته؟ «الأضخم في تاريخ البشرية»... السعودية تكشف عما يحدث في 2020 أمير «قطر» يعلن موقفاً داعماً «للشرعية»ويتحدث عن حلول عادلة ومنصفة للأزمة «اليمنية»
قال عبدالله العودة، نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، الثلاثاء، إن والده حضر اليوم جلسة محاكمة في الرياض، مشيرا إلى أن هناك “تعجيلا” لمواعيد الجلسات على غير العادة.
ونشر العودة تغريدة على تويتر قال فيها “اليوم حضر والدي سلمان العودة لجلسة المحاكمة في المتخصصة بالرياض، وقد حددوا بعد غد (الخميس) للجلسة القادمة”.
وأضاف “هناك تعجيل وتسريع لمواعيد الجلسات على غير العادة.. عسى الله أن يجعله خيراً ويفرّج عن الوالد والبقية”.
وتعتقل السلطات السعودية الداعية البارز سلمان العودة منذ سبتمبر 2017، إلى جانب مجموعة من الدعاة من بينهم عوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم دون تأخير.