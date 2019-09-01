إمام المسجد النبوي ينقل للمستشفى في وضع صحي حرج

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نقل إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ "علي بن عبدالرحمن الحذيفي"، إلى مستشفى الملك فهد، عفب إصابته بجلطة.
وتم إسعاف الشيخ، الذي أصيب بالجلطة، مساء السبت، وحالته حاليا "مستقرة"، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ"، الأحد، عن مدير العلاقات العامة والإعلام بوكالة المسجد النبوي الشريف "جمعان العسيري".
ويعد "الحذيفي" (75 عاما) من أقدم أئمة المسجد النبوي، حيث تعيينه في هذا المنصب عام 1979 لمدة عامين، ثم المسجد الحرام لعام واحد، قبل أن يعود للمسجد النبوي في عام 1982 حتى الآن.
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المصدر | الخليج الجديد + متابعات