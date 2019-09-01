حركة النهضة تفاجئ التونسيين والمراقبين وتعلن دعمها مرشح رئاسي جديد

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قرر مجلس شورى "حركة النهضة" التونسية، أعلى سلطة بالحزب (الإسلامي)، دعمه للمرشح الرئاسي المستقل، قيس سعيد، في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة في البلاد.
وبحسب بيان له، للمجلس اليوم الثلاثاء، فقد أعلن مساندة قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، داعيا عموم الناخبين إلى التصويت له في الجولة الثانية.
وكانت النهضة قد شاركت في الانتخابات الرئاسية بمرشحها عبد الفتاح مورو، الذي حل ثالثا في الترتيب خلف المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي.
وبعد صدور النتائج الأولية للدور الأوّل، سارعت أحزاب وشخصيات سياسية إلى إعلان موقفها يشأن دعم أحد المرشحين إلى الدور الثاني.
وإلى جانب النهضة حصل سعيد على دعم حزب "التيار الديمقراطي" المعارض والحزب "الجمهوري" وغيرها من القوى السياسية، فضلا عن شخصيات معروفة على غرار الرئيس الأسبق، المنصف المرزوقي.
وكان الرئيس الأسبق منصف المرزوقي قد أعلن دعمه ومساندته الكاملة للمرشح الرئاسي قيس سعيد.
وكتب المرزوقي في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك معلنا دعمه لسعيد قائلا : "أعلن دعمي الكامل للمرشح الأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية انتصارا لقيم الثورة ولروح الدستور وتواضعا أمام حكم الشعب، راجيا أن يتم الدور الثاني في أجواء من الاستقرار والتنافس النزيه والقبول بإرادة الناخبين".