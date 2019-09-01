الوزير «الجبواني»يبحث مع مسؤول «عماني» مستجدات الأحداث في «اليمن»

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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التقى وزير النقل اليمني صالح الجبواني، اليوم الثلاثاء، بوكيل الشؤون الدبلوماسية لوزارة الخارجية العمانية الشيخ خليفة الحارثي في مسقط.

وبحسب موقع وزارة الخارجية العمانية، فإن الوزير اليمني بحث مع المسؤول العماني مستجدات الأحداث في اليمن.

ونقل الجبواني تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي للساطان قابوس وتقديره للمساعدات المقدمة للشعب اليمني.

وأشاد الجبواني بالجهود الصادقة لمسقط في دعم الحوار بين الأطراف اليمنية بما يحقق السلام والاستقرار في اليمن.

والسبت، وصل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، أحمد الميسري، إلى العاصمة العمانية مسقط على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة عمل رسمية تستغرق بضعة أيام.