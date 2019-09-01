ما الصفات التي يرثها الطفل عن والدته؟

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يمكن أن يرث الطفل أكثر من مجرد لون الشعر والخصائص الفسيولوجية من والديه. وفي الواقع، لا يتساءل الآباء قبل ولادة الطفل عن صفاته الخارجية، وإنما يتوقون إلى معرفة طريقة مشيه وحديثه من بين أمور أخرى.

وقد حددت إحدى دراسات علم الوراثة الصفات التي يمكن أن يرثها الطفل عن الأم، وهذا لا ينفي أنه يرث الكثير من صفات والده، بحسب تقرير خوسيه رولدان برييتو الذي نشرته مجلة "بيكيا بادريس" الإسبانية.

وخلص الكاتب إلى أن الأطفال يعتبرون مزيجا معقّدا من صفات كلا الوالدين، وهم بحاجة ماسة إلى تعلم الكثير من الأمور الأخرى من قبل الأب والأم على حد سواء. وتاليا الصفات التي يرثها الطفل عن والدته:

طريقة النوم يمكن أن يرثها الطفل عن والدته وقد تصبح من عاداته مدى الحياة (بيكسابي)

طريقة النوم يمكن أن يرثها الطفل عن والدته وقد تصبح من عاداته مدى الحياة (بيكسابي)

طريقة النوم

يمكن أن يرث الطفل عن والدته الحركات التي تقوم بها، وحتى الأرق الذي تشعر به خلال القيلولة، حتى أنها قد تصبح من عادات نومه مدى الحياة.

لون الشعر

رغم أن الطفل يمكن أن يرث الجينات السائدة أكثر من المتنحية، فإن لون شعر الأم يمكن أن يعطي فكرة واضحة عن لون شعر طفلها المستقبلي.

نسيج الشعر

قد يرث الطفل نسيج شعر والدته مثل اللون تماما، ويفسّر هذا الأمر الشعر المجعّد لبعض الأطفال المشابه لأمهاتهم.

مواظبة الأم على اتباع نظام غذائي صحي له تأثير طويل المدى على الطفل (فري بيك)

مواظبة الأم على اتباع نظام غذائي صحي له تأثير طويل المدى على الطفل (فري بيك)

عادات الأكل الصحيّة

مواظبة الأم على اتباع نظام غذائي صحي ليس مهما خلال فترة الحمل فحسب، بل له تأثير طويل المدى على الطفل.

فقد أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن اتباع نظام غذائي سيئ أثناء الحمل يمكن أن يؤثر على الجين المرتبط بإنتاج الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني في وقت لاحق من العمر.

تفاصيل الشخصية

يلعب المحيط والبيئة التي يترعرع فيها الطفل دورا مهما في تكوين شخصيته، وبحسب دراسات جديدة، يعتبر التركيب الوراثي من العناصر الأكثر أهمية في مزاج الطفل، مثل عدم توقفه عن البكاء أو الصراخ.

يمكن أن يكون الطفل أعسر إذا كان أحد والديه من مستخدمي اليد اليسرى (بيكسابي)

يمكن أن يكون الطفل أعسر إذا كان أحد والديه من مستخدمي اليد اليسرى (بيكسابي)

اليد اليمنى أم اليسرى؟

يمكن للطفل أن يكون أعسر في حال كان أحد والديه أو كلاهما من مستخدمي اليد اليسرى في الكتابة والأكل.

الصداع النصفي

إصابة الأم بالصداع النصفي تزيد من احتمال إصابة الطفل بهذا المرض في يوم من الأيام.

مستوى الذكاء

أثبتت إحدى الدراسات الجديدة أن الذكاء ينتقل إلى الطفل بفضل اثنين من الكروموسومات إكس من الأم وواحد من الأب، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على مستوى ذكائه.

علاوة على ذلك، أظهرت دراسة ثانية أنه بغض النظر عن مستوى التعليم والعرق والطبقة الاجتماعية والاقتصادية، فإن مستوى ذكاء الأم يمكن أن يكون مؤشرا جيدا على مستوى ذكاء الطفل.

المصدر : مواقع إلكترونية