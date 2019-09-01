أمير «قطر» يعلن موقفاً داعماً «للشرعية»ويتحدث عن حلول عادلة ومنصفة للأزمة «اليمنية»

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أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته وضرورة استكمال العملية السياسية.
وقال أمير قطر في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "مخرجات الحوار الوطني بين أطراف الأزمة اليمنية قدمت حلولا منصفة وعادلة لكل القضايا التي يجري الاقتتال حولها".
وشدد على ضرورة وقف الحرب واستكمال العملية السياسية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ولا سيما القرار 2216.
كما أكد أمير دولة قطر دعم جهود الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية، وجميع الجهود لوقف الحرب في اليمن.