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عاجل : إيران ترفض بيان بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن هجوم السعودية

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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نقلت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن الحكومة الإيرانية قولها إن البيان الذي أصدرته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، واتهمت فيه طهران بالمسؤولية عن الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين، أظهر أن تلك الدول تفتقر لإرادة مواجهة ”التنمر“ الأمريكي.

ونقلت الوكالة عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله ”أظهر البيان أن الأطراف الأوروبية ليس لديها قوة أو قوة إرادة للتصدي للتنمر الأمريكي“.

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