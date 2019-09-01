تفاصيل لقاء سري جمع وزير عربي مع وزير خارجية إسرائيل في نيويورك

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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كشف يسرائيل كاتس وزير خارجية إسرائيل، عن أنه اجتمع اليوم الثلاثاء، بوزير خارجية إحدى الدول العربية، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتب كاتس في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "لقاء أوّل ومثير كان مع أحد وزراء الخارجية العرب أمس، ناقشنا بعمق الحقائق الإقليمية وطرق التعامل مع التهديد الإيراني".

وكشف كاتس، أنّه " تم الاتفاق على عملية تعزيز التعاون المدني بين البلدين، من دون تحديد هوية الوزير العربي.".

يذكر أن كاتس يشارك نيابة عن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعدما اعتذر الأخير عن المشاركة، وذلك بسبب الظروف السياسية بعد انتخابات الكنيست.

وقال داني دانون السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة لهيئة البث الرسمية إنّ الوفد الإسرائيلي المشارك في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعلى رأسه وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، سيعقد اجتماعا مع قادة الدول العربية حول قضية إيران.

وأضاف أن القضية الإيرانية قضية مهمة، ليس لدي شك أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتحدث من خلال خطابه عن عدوانية إيران.

وكانت المناقشات العامة للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت اليوم الثلاثاء، والتي تستمر حتى 30 من الشهر الحالي.