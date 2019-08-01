الخدمة المدنية تعلن الخميس اجازة رسمية

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 630

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة الشرعية، الثلاثاء ،أن يوم الخميس القادم الموافق 26 سبتمبر، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر.

وأشارت الوزارة في بيان لها، الى ان ذلك يأتي استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.