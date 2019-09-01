اعترافات خطيرة لقيادات الحوثي تكشف مصدر هجوم ”ارامكو“

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 1394

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن النظام الإيراني أجبر مليشيا الحوثي على تبني الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي النفط السعوديتين في بقيق وخريص.

واوضحت الصحيفة في تقرير لها “إن قيادات الحوثيين في صنعاء حذرت الدبلوماسيين الأجانب في البلاد من أن طهران تخطط لشن هجمات على منشآت النفط السعودية”.

وبينت “انه تم إبلاغ الحكومتين السعودية والأمريكية بشأن هذا التحذیر“. ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى “إن قيادات الحوثيين اعترفوا بأنهم أُجبروا من إيران على تبني العمليات السابقة”.

ورغم تبني ميلشيات الحوثي للهجوم الذي استهدف منشاة أرامكو النفطية في منطقتي بقيق وخريص السعودية، الا ان وزارة الدفاع السعودية كشفت ان الهجوم لم يكن من اليمن انما من شمال المملكة، ولازالت التحقيقات جارية لتحديد مكان الهجوم بدقة.

وأمس الاثنين، أيدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الولايات المتحدة وألقت باللوم على إيران في الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية يوم 14 سبتمبر أيلول وطالبت طهران بالموافقة على محادثات جديدة مع القوى العالمية بشأن برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.

وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا عقب اجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين.

وذكر البيان المشترك ”من الواضح لنا أن إيران تتحمل مسؤولية هذا الهجوم. لا يوجد أي تفسير معقول آخر. نحن نؤيد التحقيقات الجارية لتأكيد المزيد من التفاصيل“.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشكر للبلدان الأوروبية على بيانها الذي وجه اللوم لإيران قائلا ”هذا سيعزز الدبلوماسية وقضية السلام“.