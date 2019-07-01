مصر تصدم محمد صلاح واللاعب يحذف اسم بلده منزعجا .. لن تصدق ما حدث !

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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فوجئ متابعو اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بحذف صفته كلاعب في منتخب مصر من على صفحته في موقع "تويتر" واكتفائه بصفته كلاعب في ليفربول.

ويأتي هذا بعد ساعات قليلة من إعلان فوز صلاح بالمركز الرابع لترتيب اللاعبين الأفضل في العالم، والذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الحفل الذي أقامه، مساء الاثنين، على مسرح "تياترو ألا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية.

وحصل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، على المركز الأول وتوج بالجائزة، فيما فاز المدافع الهولندي فان دايك بالمركز الثاني، وحصل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على المركز الثالث، وحصل محمد صلاح على المركز الرابع.

وتبين خلال إعلان كشف نتائج التصويت عدم تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم ومنحه صوته لصلاح، حيث يحق للاتحاد إرسال صوت المدير الفني للمنتخب وقائد المنتخب، وهما أغيري المدير الفني المكسيكي السابق للمنتخب الوطني، واللاعب أحمد المحمدي قائد الفريق.

وأظهر الملف الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم لنتائج التصويت عدم تصويت مصر، سواء عن طريق المدرب أو قائد المنتخب، فيما كشف مصدر مسؤول باللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة حالياً عدم مسؤولية اللجنة عن التأخير في إرسال الترشيحات لتوليها المسؤولية رسمياً في 20 آب/أغسطس، وبعد انتهاء فترة إرسال الترشيحات المحددة من جانب الفيفا، ما يعني تأخر اللجنة المؤقتة التي كانت تدير شؤون اتحاد الكرة في إرسال الترشيحات خلال الفترة القانونية.

وقال اللاعب المصري، أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، إنه منح صوته لصلاح، فيما تبين أن عدم تصويت مصر أضاع على صلاح عدة نقاط كانت كفيلة بحصوله على المركز الثالث أو الثاني.