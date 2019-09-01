كرة القدم تقترب من الاستعانة بقوانين الرجبي لمواجهة خطر الإصابات

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 213

كشف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، المكلف بشؤون قوانين اللعبة، أنه يبحث اعتماد تبديلات مؤقتة خلال المباريات بحال تعرض أحد اللاعبين لإصابة في الرأس.

وأوضح متحدث باسم "إيفاب" لوكالة "فرانس برس"، أنه سيخوض في نقاشات لتقييم وإدارة إصابات الرأس خلال المباريات.

وأضاف أن هذا الإجراء يعتمد في بعض مباريات رياضة الرجبي، بحال تعرض لاعب لضربة على الرأس تستوجب خضوعه لفحوص إضافية، للتأكد مما إذا كان يعاني إصابة خطرة.

وأشار إلى أنه يتيح خروج اللاعب لنحو 10 دقائق ودخول آخر بدلا منه، الفرصة لإجراء تقييم لوضعه الصحي، قبل أن يعود الى أرض الملعب بحال نال موافقة الجهاز الطبي على ذلك.