صلاح رابعاً.. تعرف على ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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احتل نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، "محمد صلاح"، المركز الرابع بقائمة أفضل اللاعبين في العالم عن عام 2019، وذلك وفقاً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

واحتل "صلاح" المركز الرابع برصيد 26 نقطة، خلف نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال "كريستيانو رونالدو"، صاحب المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

فيما احتل مدافع ليفربول الإنجليزي ومنتخب هولندا "فان دايك"، المركز الثاني برصيد 38 نقطة، خلف نجم وقائد برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، "ليونيل ميسي"، الذي احتل المركز الأول وتوج بالجائزة برصيد 46 نقطة.

وتراجع "صلاح" في ترتيب الأفضل في العالم، مقارنة بالعام الماضي، عندما احتل المركز الثالث.

واحتل نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال، "ساديو ماني" المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

وفي المركز السادس جاء الفرنسي الشاب "كيليان مبابي" لاعب باريس سان جيرمان بـ17 نقطة.

وسابعا جاء "فرينكي دي يونغ" لاعب برشلونة الحالي وأياكس أمستردام السابق بـ16 نقطة، متساويا مع "إدين هازارد" نجم ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق.

وفي المركز التاسع احتله "ماتياس دي ليخت" مدافع يوفنتوس الحالي وأياكس أمستردام السابق بتسع نقاط، وفي المركز العاشر جاء مهاجم توتنهام، "هاري كين" بخمس نقاط.