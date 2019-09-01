عاجل : مصادر متعددة تكشف تفاصيل مجزرة مروعة ارتكبها طيران التحالف اليوم

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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تحدثت مصادر اعلامية متطابقة اليوم الثلاثاء عن سقوط ضحايا مدنيين في قصف شنه طيران التحالف بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).

واشارت المصادر الى مقتل 9 مدنيين في غارات للتحالف استهدفت منزلا في الضالع.

ولاحقا افادت رويترز بارتفاع عدد ضحايا قصف التحالف على منازل في محافظة الضالع إلى 17 شخصا.

ولم يصدر عن التحالف اي تعليق حتى لحظة كتابة الخبر (الرابعة عصرا).

فيما اشارت مصادر اخرى الى ان الغارات استهدفت منزل مواطن من آل الحالمي في قرية حمام النبيجة بمنطقة الفاخر التابعة لمديرية قعطبة (غرب محافظة الضالع) ما أدى لمقتل 10 من أفراد عائلتين تقيمان داخل المنزل وإصابة عدد آخر من أفراد العائلتين.