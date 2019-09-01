من امريكا .. السيسي يهاجم الاسلام السياسي وترمب يصفه بالرائع ويعلق على مظاهرات مصر

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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هاجم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ما وصفه بالإسلام السياسي وقال انه سبب الفوضى في المنطقة وستبقى كذلك طالما أنه موجود.

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه ليس "قلقاً من المظاهرات في مصر"، فكل دول العالم تجرى بها مظاهرات واحتجاجات والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما كانت تجري تظاهرات في عهده.

وقال ترمب، خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الاثنين، في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر "لديها قائد رائع وزعيم حقيقي يحظى بالاحترام"، مضيفاً أن الفوضى كانت تعم مصر لكنها لم تعد موجودة بعد قدوم السيسي.

وذكر الرئيس الأميركي أن مصر لها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة موضحاً أن زوجته زارت الأهرامات وانبهرت كثيرا بالحضارة المصرية.

بدوره، قال السيسي إن "الرأي العام في مصر لا يستطيع ولا يقبل أن يحكمه الإسلام السياسى"، مشيراً إلى أن الإسلام السياسي سيبقي على حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال السيسي أن الاجتماعات المتبادلة مع الرئيس الأميركي تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

وتشهد مصر منذ ايام مظاهرات غاضبة تطالب باسقاط السيسي وتصفه بالفاسد.