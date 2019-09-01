دول كبرى تفضح مجددا الحوثيين وتؤكد تورط ايران

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال بيان بريطاني فرنسي ألماني، الثلاثاء إنه من الواضح أن إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو.

واعتبر البيان الثلاثي المشترك أن هجوم أرامكو يظهر الحاجة للدبلوماسية لتهدئة التوتر.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيران بـ"الامتناع عن القيام بأي استفزاز جديد" في الخليج.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

وقال تركي المالكي، المتحدث باسم الوزارة إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها.

وعرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص.

وقالت الوزارة إن "لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها".

وتبنى الحوثيون الهجوم الا ان الرياض استبعدت ذلك وتحدثت عن ادلة تشير الى تورط ايران.

وتستخدم ايران مليشياتها الحوثية كاداءة رخيصة لتغطية افعالها.

وكانت احد الصحف الامريكية قد نقلت عن قيادات حوثية اعترافهم بان ايران ضغطت عليهم لتبني الهجوم على ارامكو .