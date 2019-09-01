عاجل مقتل ثمانية أطفال رضع في حريق بأحد المستشفيات

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - رويترز

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نقلت وسائل إعلام حكومية عن هيئة الإطفاء الجزائرية قولها إن ثمانية أطفال رضع لاقوا حتفهم في حريق شب في مستشفى بمنطقة الوادي في الجزائر يوم الثلاثاء ولم تورد مزيدا من التفاصيل.وبدأت الحكومة التحقيق في أسباب الحريق.

وكثيرا ما يكون ضعف جودة الخدمات الحكومية سببا للإحباط والغضب في الجزائر خاصة خارج العاصمة. إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير‭ ‬حسن عمار