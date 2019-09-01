3 ألف أثيوبي يغادرون اليمن

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - الأناضول

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أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، إجلاء أكثر من 3 آلاف إثيوبي من اليمن إلى بلادهم بشكل طوعي خلال 2019، وذلك حسب ما ذكرته وكالة "الأناضول وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عبر حساب مكتبها باليمن على "تويتر"، إنها قامت بتسهيل عودة 3 آلاف و46 إثيوبيا عالقا في اليمن، خلال العام 2019.

وأضافت أن من بين هؤلاء 26 بالمئة أطفال و5 بالمئة نساء، وتم إجلاؤهم جوا عبر مطاري صنعاء وعدن. وتعد اليمن وجهة للاجئين ومهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما الصومال وإثيوبيا. ويهدف العديد منهم الانتقال عبر رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصوصا السعودية.

ووفقاً لأرقام أممية سابقة، فإن اليمن يستضيف 280 ألف لاجئ ومهاجر، معظمهم من الصومال.