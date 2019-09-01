ميسي يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم

الثلاثاء 24 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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توج الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم في الحفل السنوي الذي نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمدينة ميلانو الإيطالية مساء الإثنين.

وتفوق ليونيل ميسي على والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي.

وتألق الأرجنتيني ميسي رفقة فريقه الإسباني، وحصد لقب هداف الدوري الإسباني برصيد 36 هدفا، وعليه تُوج بالحذاء الذهبي الأوروبي بعد منافسة قوية مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما حصل ميسي على لقب هداف دوري أبطال أوروبا رغم عدم الوصول إلى المباراة النهائية، إثر توديع المسابقة من نصف النهائي على يد ليفربول الإنجليزي بعد ريمونتادا ملعب أنفيلد التاريخية، برصيد 12 هدفا، بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه، دوسان تاديتش مهاجم أياكس أمستردام الهولندي صاحب الـ 9 أهداف.

أما على مستوى الألقاب الجماعية، فحصد صاحب الكرات الذهبية الخمس لقب الدوري الإسباني، ووصيف كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة من فالنسيا.

كما أقصي ميسي مع المنتخب الأرجنتيني من الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية على يد البرازيل التي توجت لاحقا باللقب.