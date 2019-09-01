«الحوثيون» يصعدون في «الحديدة» والمواجهات تمتد الى كيلو «16» - تطورات عاجلة

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أندلعت مواجهات عنيفة قبل قليل بين قوات الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية شرق محافظة الحديدة .
وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس» على ان المواجهات المسلحة تركزت بالقرب من عدد من المخازن التجارية في مناطق متفرقة بـ«كيلو 16»شرق محافظة الحديدة.
وأوضحت المصادر على ان المواجهات استخدم فيها الاسلحة المتوسطة والثقيلة.
وكانت مليشيا الحوثي، الانقلابية قد استهدفت صباح اليوم الاثنين، بقذائف المدفعية، مواقع الجيش الوطني، في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.
وقصفت المليشيا الحوثية اليوم، بقذائف الهاون وبقذيتي مدفعية B10، مواقع الجيش الوطني، جنوبي مدينة الحديدة.
كما استهدفت المليشيا بالأسلحة الرشاشة، مواقع قوات الجيش الوطني، في مدينة الصالح شرقي مدينة الحديدة، وذلك حسب ما ذكره موقع الجيش.
وكانت قد أقرت اللجان الأممية في الحديدة نشر لجان مراقبة في عدد من المواقع بالحديدة لمراقبة قرار وقف اطلاق النار.
وأمس الأحد .. استشهد طفل، جراء انفجار لغم أرضي خلفته مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية الخوخة، جنوبي الحديدة.