مليشيات «الإنتقالي» تقتحم منزل اللواء «النوبة»وهذا مصير افراد حراسته دعوة اماراتية للتحالف العربي بوقف عملياته في اليمن واعلان هدنة «نحتفظ بحقنا في الرد».. رئاسة الأركان الكويتية تصدر بيانا عاجلا سلطات «مأرب» تتخذ إجراءات جديدة لحل مشكلة الكهرباء والغاز في المحافظة مسؤول في البنك المركزي يكشف عن أسباب إنهيار الريال اليمني تحذير هام وعاجل.. مادة قاتلة في أدوية تباع في اليمن ”طهران“ تكشف عن تحالف جديد يضم إيران و 7 دول عربية بينها السعودية وقطر الامارات تستنسخ تجربة ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ في دولة عربية جديدة.. ليست ليبيا تكذيب سعودي للأمم المتحدة بشأن اليمن ”هادي“ يبدد حلم ”معين“.. الكشف عن ”خطة“ إماراتية اضطرت الرئيس ”هادي“ لاعلان قرار تعيين ”الحضرمي“ وزيرا للخارجية
داهمت مليشيات الانتقالي الإماراتي، مساء امس الاحد ، منزل قائد الشرطة العسكرية، اللواء ناصر النوبة، في العاصمة عدن، وقامت بنهبه واختطاف افراد حراسته.
وقالت مصادر مقربة من النوبة في تصريحات إعلامية، إن ميليشيا الانتقالي الإماراتي قدمت على متن عدد من الأطقم وحاصرت منزل "اللواء النوبة" في حي الصولبان، قبل أن تقتحمه وتنهب محتوياته.
وأضافت المصادر أن المسلحين قاموا باختطاف أفراد حراسة منزل "النوبة" واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
وتنفذ مليشيا الانتقالي الإماراتي التي تحتل العاصمة عدن منذ العاشر من أغسطس الماضي، حملات اعتقال ومداهمة منازل للقادة العسكريين الموالين للحكومة الشرعية، بعضها بدوافع مناطقية.