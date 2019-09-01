مليشيات «الإنتقالي» تقتحم منزل اللواء «النوبة»وهذا مصير افراد حراسته

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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داهمت مليشيات الانتقالي الإماراتي، مساء امس الاحد ، منزل قائد الشرطة العسكرية، اللواء ناصر النوبة، في العاصمة عدن، وقامت بنهبه واختطاف افراد حراسته.

وقالت مصادر مقربة من النوبة في تصريحات إعلامية، إن ميليشيا الانتقالي الإماراتي قدمت على متن عدد من الأطقم وحاصرت منزل "اللواء النوبة" في حي الصولبان، قبل أن تقتحمه وتنهب محتوياته.

وأضافت المصادر أن المسلحين قاموا باختطاف أفراد حراسة منزل "النوبة" واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وتنفذ مليشيا الانتقالي الإماراتي التي تحتل العاصمة عدن منذ العاشر من أغسطس الماضي، حملات اعتقال ومداهمة منازل للقادة العسكريين الموالين للحكومة الشرعية، بعضها بدوافع مناطقية.