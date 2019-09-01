دعوة اماراتية للتحالف العربي بوقف عملياته في اليمن واعلان هدنة

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 891

دعا مسؤول اماراتي، اليوم الاثنين 23 سبتمبر/أيلول، التحالف العربي لايقاف عملياته العسكرية في اليمن واعلان هدنة لطي صفحة الحرب.

جاء ذلك في تغريدة لعبد الخالق عبدالله السياسي الاماراتي ومستشار ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، على ‏”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“.

وقال مستشار ”بن زايد“: ”هذا هو الوقت المناسب لكي يبادر التحالف العربي بوقف عملياته العسكرية ويعلن هدنة مؤقتة كخطوة أولى لطي صفحة الحرب في اليمن“.

وأمس الأحد، نقلت صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية تحذرات مسؤولين إماراتيين من إمكانية تعرض بلادهم لهجمات يشنها "الحوثيون" في اليمن، وذلك في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة منذ الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين الإماراتيين قولهم: ”إنه في حال استهدف الحوثيون المراكز السياحية والتجارية العالمية في الإمارات، فإنهم لن يستهدفوا بذلك الإمارات فحسب، وإنما العالم".

وقال المسؤولون ان ”المتمردين الحوثيين في اليمن قادرون على ضرب دبي أو أبو ظبي ، لأن التوترات المتصاعدة من أزمة النفط في المملكة العربية السعودية قد تهدد بالانتشار إلى الإمارات“.

والأسبوع الماضي، هدد "الحوثيون" الإمارات بالانتقام من مشاركتها في حرب اليمن، وجاءت التهديدات بعد أن أعلن "الحوثيون" مسؤوليتهم عن الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ على "أرامكو" شرقي السعودية.

وتوعد المتحدث باسم قوات الحوثيين "يحيى سريع" الإمارات، قائلا إن "عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيراً".

وتابع: "نقول للإمارات إذا أردتم السلامة لأبراجكم الزجاجية فاتركوا اليمن وشأنه"، مشيراً إلى أن لدى "الحوثيين" عشرات الأهداف ضمن بنك أهداف في الإمارات.

وأعلن "الحوثيون"، بعد أسبوع واحد من الهجوم على منشأتين لأرامكو، عن وقف هجماتهم بكافة الأشكال تجاه السعودية، مشترطين توقف الهجمات السعودية على اليمن.

وخلال إحيائهم الذكرى الخامسة لسيطرتهم على العاصمة اليمنية، صنعاء، في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، حذّر "الحوثيون" السعودية وحلفاءها من رفض مبادرتهم، ملوّحين بالتصعيد العسكري إذا لم تلتزم السعودية.

في المقابل، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي "عادل الجبير"، السبت، أنّ الرياض ستراقب مدى جدية جماعة "الحوثيين" في تطبيق مبادرة السلام التي طرحوها، وذلك في أول ردّ فعل سعودي على الاقتراح.

وفي وقت سابق، كشف "الحوثيون" عن امتلاكهم طائرات بأجيال جديدة قادرة على الوصول إلى مدى أبعد مما كانت عليه، وذلك في سياق تهديدهم للإمارات.