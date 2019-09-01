لماذا أرتدى عدد من اليابانيين واليابانيات النقاب السعودي والشماغ

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شارك عدد من اليابانيين، الذين يتقنون اللغة العربية، وسبق أن زاروا أو عاشوا في السعودية، بالاحتفال بيوم المملكة الوطني، عبر ترديد نشيدها الوطني مرتدين أزياء سعودية.
وقاد “أكيرا تاكتوريا”، وهو شاب ياباني معروف على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة والعالم العربي، الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، حيث اصطف مع 14 شخصًا آخرين من الجنسين، وبدأوا بترديد النشيد الوطني السعودي على أنغام الموسيقى.
وارتدت النساء المشاركات في الاحتفال، ملابس تمثل مختلف مناطق المملكة، حيث النقاب والأثواب المنقشة فيما تنوعت ملابس الرجال أيضًا، وفقًا لتنوع الأزياء الرجالية التي تتمايز عن بعضها ببعض التفاصيل.
وتفاعل مغردون في موقع ”تويتر“ مع مبادرة أكيرا ورفاقه، وشكروه على حرصه على التفاعل مع مناسبات السعودية وأحداثها على الدوام.