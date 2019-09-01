سلطات «مأرب» تتخذ إجراءات جديدة لحل مشكلة الكهرباء والغاز في المحافظة

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- مأرب

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ناقش اجتماع موسع عقد اليوم برئاسة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح عددا من المواضيع المتعلقة بمعالجة مشاكل تأمين احتياجات المواطنين من خدمتي الكهرباء والغاز المنزلي في جميع مديريات المحافظة.

وفي الاجتماع الذي ضم مدراء عموم المديريات وممثلين عن مؤسسة الكهرباء وشركة صافر أكد الوكيل مفتاح حرص السلطة المحلية على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإيصالها إليهم في جميع مديريات المحافظة وفي مقدمتها خدمتي الكهرباء والغاز المنزلي.

وأشار إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية والمؤسسات الخدمية في المحافظة والمديريات في تأمين الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية للمواطنين والنازحين في جميع مديريات المحافظة مع ازدياد نسبة الطلب لتلك الخدمات جراء استيعابها لمئات الآلاف من النازحين واستمرار حركة النزوح إليها من مختلف المحافظات.

وأقر الاجتماع اعتماد نظام الشريحة لمستهلكي خدمة الكهرباء في المديريات والمناطق التي سيتم فيها تدشين الطاقة الكهربائية تزامنا مع احتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر واكتوبر بالإضافة إلى المناطق التي ليس فيها عدادات كهربائية من قبل.

ووجه الوكيل مفتاح مدراء المديريات للتعاون مع مؤسسة الكهرباء ومنشأة الغاز بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وإيصالها للمواطنين في مديرياتهم بكل يسر وسهولة.

وحث المواطنين على التسديد المنتظم لفواتير الكهرباء لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

وكان الاجتماع قد استعرض تقرير اللجنة الفنية المكلفة بالنزول الميداني إلى المديريات الجنوبية لدراسة الاحتياج الفعلي، لتلك المديريات من مادة الغاز المنزلي.

وأقر المجتمعون وفقاً لوكالة سبأ الرسمية اعتماد الزيادة في نسبة الاحتياج المرفوعة في التقرير لبعض المديريات وفقا لنتائج الحصر الميداني .