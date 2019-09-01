”طهران“ تكشف عن تحالف جديد يضم إيران و 7 دول عربية بينها السعودية وقطر

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يزور نيويورك حاليا، الاثنين 23 سبتمبر/أيلول، إن طهران مستعدة للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن.

وكشف ”ظريف“ أن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيقدم مقترحا للأمن في منطقة الخليج، يكون تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتضمن تشكيل تحالف بعضوية إيران والسعودية والبحرين والإمارات وعمان والكويت.

وقال ظريف في اجتماع مع الصحفيين في الأمم المتحدة "العراق والسعودية والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت يجب أن ينضموا للتحالف الذي تعتزم إيران تقديمه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف ظريف "سيعمل هذا التحالف تحت رعاية الأمم المتحدة".

كما أكد ظريف أن "إيران قد تلتقي مع الولايات المتحدة في صيغة 5+1، وأنه من المستحيل عقد لقاء ثنائي".

تأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن، خاصة بعد استهداف منشآت نفطية تابعة لشركة ارامكو السعودية الأسبوع الماضي، واتهمت كلا من الرياض وواشنطن إيران بالوقوف وراء الهجوم.

كما أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أنها تعمل على تشكيل قوة أجنبية مشتركة لتأمين حركة الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان، إلا أن طهران ترفض هذا المقترح بشدة، وتعتبره تهديدا سيزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.