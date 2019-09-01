مليونير يُزف لعروسه على دبابة بدلًا من الحصان الأبيض (صور)

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امتطى ثري من أصول هندية دبابة ”أبوت“ العسكرية، وسافر لعروسه من مدينة برمنغهام إلى بولتون في بريطانيا.
ورافق جاز جونجر، ابن رجل الأعمال جونجر صادق، فرقة راقصين ولاعبي الطبول، ولحقته عائلته وأصدقاؤه في موكب من السيارات الفاخرة.
ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن الحيلة تتماشى مع عادة متوارثة أبًا عن جد، عند زفِ العريس لعروسه في منطقتي شمال وغرب الهند، وفي باكستان، وتعرف باسم ”برات“، حيث يكون على حصان أبيض أو فيل، ليأخذها إلى حفل الزفاف.
وقال جونجر (22 عامًا): ”إن عروسه وعائلتها فوجئوا عند وصوله إليهم على متن دبابة، حيث لم يكن لديهم فكرة بحيلته“.
وفي الوقت الحالي، تلاشت عادات ركوب العريس لفرس أو فيل عند زفه لعروسه شمال الهند وباكستان، واستبدلتا بالسيارات.