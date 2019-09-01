للمرة الثالثة.. الفريق الأوروبي يتوج بكأس ليفر للتنس

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 340

نجح الفريق الأوروبي للتنس في التتويج بكأس "ليفر" الاستعراضية، في نسختها الثالثة، والتي أقيمت في مدينة جنيف السويسرية.

ومنح اللاعب الألماني الشاب "ألكسندر زفيريف" الفريق الأوروبي اللقب بعدما فاز في مباراة الفردي الأخيرة ضد الكندي "ميلوس راونيتش"، ممثل فريق نجوم العالم، بمجموعتين مقابل واحدة بواقع 6-4 و3-6 و10-4.

وبهذا الفوز تقدم فريق نجوم أوروبا 13-11 على فريق نجوم العالم، حيث تنص قوانين البطولة على أن يحصل على الكأس الفريق الذي سيصل أسرع إلى النقطة 13.

يذكر أن فريق أوروبا توج بلقب أول نسختين لكأس ليفر عامي 2017 و2018 ، بينما ما زال فريق العالم يبحث عن لقبه الأول في المسابقة.