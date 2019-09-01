بتصدي خرافي.. حارس مصري يتصدر صحف العالم (فيديو)

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لفت حارس مرمى إنبي المصري "محمود جاد" الأنظار له خلال مواجهة فريقه أمام بيراميدز، رغم هزيمة ناديه برباعية ثقيلة في اللقاء الأول بالموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.
وأجبر صاحب الـ22 عامًا، الصحف الأجنبية على إبراز ما فعله في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، حين أرسل "عبدالله السعيد"؛ نجم بيراميدز، كرة طولية من وسط الملعب إلى الهارب خلف المدافعين "إيريك تراوري"، لكن "جاد" خرج من منطقة الجزاء إلى وسط ملعب فريقه، ليبعد الكرة من أمام "تراوري" برأسية، وصلت الكرة إلى "إبراهيم حسن"؛ لاعب وسط بيراميدز، ليردها بكرة لولبية مستغلًا تقدم الحارس، إلا أن صاحب الـ22 عامًا عاد بسرعة كبيرة وأبعد الكرة قبل أن تسكن شباكه بتصدي هوائي رائع.
وانتشرت لقطة التصدي بسرعة كبيرة نحو المواقع الرياضية العالمية، خصوصا بالبرازيل التي قال أحد مواقعها الرياضية، وهو "Record" الشهير "إن ما قام به هذا الحارس، لا نراه إلا في أفلام سوبرمان"، وفق تعبيره.
أما صحيفة "ESPN" الإسبانية فشبهت "جاد" بـ"مارفيك"، في إشارة إلى سرعته الكبيرة في العودة لإنقاذ مرماه، فيما وصفها نجم منتخب إنجلترا الأسبق "جاري لينكر" بالتصدي الاستثنائي.